COLUMN Salim Seghers: Kerstmis thuis

In de Buurtkrant krijg je steeds het allerlaatste nieuws uit jullie eigen regio. Met deze column wil ik eens heel dicht in de buurt blijven. Kerstmis is een familiefeest. Gezellig bij pa en ma thuis, met de kinderen en de kleinkinderen een warm feestje bouwen met op de achtergrond leuke kerstliedjes, een prachtig versierde boom. De pakjes zijn voor straks. Eerst een lekker etentje, aangepast aan de tijd van het jaar. Gezelligheid is nu troef. Bij het openmaken van de pakjes zie je glunderende gezichtjes, van zowel jong als oud. “Woh, dit had ik niet verwacht!” “Oh kijk eens hier, dat had ik juist nodig en wat een mooie kleuren.” En weer een gelukkig iemand met een bon voor een etentje voor twee personen in een chique restaurant. Voor papa zijn het warme pantoffels en voor moeder een sjaal om u tegen te zeggen.

Het kan gewoon niet op. Jozef en Maria staan erbij en kijken ernaar. Het is al laat, het kindje Jezus slaapt en wacht op het bezoek van de herders met hun schaapjes. De drie koningen zijn onderweg met hun goud, mirre en wierook. Ze maken eerst een stop bij collega koning Herodes. Die is boos, jaloers en zint op wraak. Een nieuwe koning geboren in zijn land, leuk is wat anders! Oh ja, op de meeste plaatsen is er geen kerststalletje meer te zien. De boom met alle versieringen en lichtjes heeft het stalletje naar de achtergrond geduwd. Pracht en praal hebben het gehaald op dat oubollig houten stalletje. Zelfs de os en de ezel mogen op veel plaatsen niet meer mee feesten. Jammer toch. Jezus is toch geboren in een ‘bakske vol met stro’. Zijn we zo niet begonnen?

Mag ik jullie allen meenemen op mijn familiekerstfeest? Er staat een flesje cava koud met bijhorende glazen, amuse hapjes en tapas. Jazeker, er is ook kalkoen en er zijn tongrolletjes en kroketten. Straks sluiten we af met geurende koffie, gebakjes en taart. Pakjes! De afspraak is eenvoudig: iedereen moet voor één bepaalde persoon een pakje meebrengen. Welke persoon, dat is op voorhand bepaald doordat iedereen hiervoor een lotje heeft getrokken. In deze moderne tijden via de gsm, natuurlijk.

Iedereen kijkt er zo naar uit. De sfeer is niet slecht, maar ook zeker niet uitbundig. En na een paar glaasjes komt het gesprek op gang over het groot verlies en pijnlijke voorvallen in onze familie van de voorbije jaren. Twee broers overleden, een broer en een zus in het rusthuis, een schoonzus in de opvang enzovoort. Gelukkig dat we allen gespaard gebleven zijn van die coronabesmettingen. Dit alles is ook Kerstmis. Waar het eens zo'n mooie, optimistische, hechte groep was, met grapjes en discussies over voetbal en politiek, mompelen we deze kerst over alle tegenslagen en het verlies in onze familie. Gek, we zijn zelfs vergeten een cd'tje op te zetten met kerstliedjes. En toch, er is maar één uitweg en dat is vooruit en positief denken. Na de herfst, winter, corona... komt de lente eraan. Dit is onze kans om weer blijheid, optimisme op te snuiven. Elkaar een stevig duwtje geven met een warme knuffel daarbij. Van het boek des levens krijgt niemand het scenario.

Lieve lezers, sorry. Ik moest het even kwijt. Artiesten staan op het podium met hun brede glimlach, een prachtig kostuum en lieve bindteksten. Na het applaus en bloemen rijden ze weer naar huis met in gedachten, de mooie en minder leuke gebeurtenissen in hun eigen familiekring. Met Kerstmis voel je nog beter die fijne en minder mooie momenten aan. Ik wens jullie allen een lieve, warme Kerstmis. Het gaat jullie supergoed!