Beelden tonen hoe RTBF-journalist wordt aangevallen bij coronaprotest: “Schandalig”

Tijdens de betoging tegen de coronamaatregelen van zondag is RTBF-journalist Eric Boever aangevallen door een groep manifestanten. Boever kreeg pepperspray in het gezicht gespoten, zijn werkgever dient een klacht in.

Het incident deed zich zondagnamiddag voor in het Jubelpark in Brussel, toen de mars tegen het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) in Brussel stilaan afgelopen was. Eric Boever, journalist bij de Waalse openbare omroep RTBF, bracht verslag uit van de betoging toen hij herkend werd door een groep manifestanten.

Die sloten hem in en kwamen op hem af met pepperspray. Boever kreeg het goedje in zijn gezicht terwijl hij uitgescholden werd, zo blijkt uit videobeelden van het incident, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht moest worden.

In een persbericht laat de RTBF weten dat het de feiten “schandalig” vindt. “Die verbale en fysieke agressie worden steeds couranter. Bij ons, maar ook in andere Europese landen. Je mening uiten tijdens een georganiseerde betoging is een recht, daarover informeren in volledige onafhankelijkheid en zonder druk is een democratisch fundament.”