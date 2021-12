Politievakbonden en minister Verlinden plannen dinsdag nieuw overleg

“Minister Annelies Verlinden zette vandaag de onderhandelingen over het sectoraal akkoord verder met de politievakbonden. Er werd verder gesproken over de mogelijke voorstellen die sinds vorige week op de onderhandelingstafel liggen”, klinkt het in een korte reactie van minister Verlinden.

Verduidelijking

De vakbonden hebben tijdens het overleg vooral enkele bijkomende verduidelijkingen gevraagd, zegt Joery Dehaes, vakbondsverantwoordelijke van ACV Politie. “Er zijn in de budgetten die nu op tafel liggen een aantal berekeningen gebeurd en we willen zeker zijn dat we die berekeningen allemaal op dezelfde manier doen. We willen ook meer transparantie krijgen over wat er juist in de envelop zit”, zegt hij.

De vakbonden willen bovendien dat alle personeelsleden betrokken worden bij het akkoord, wat voordien niet het geval was. Het gaat dan bijvoorbeeld over niveaus categorieën van burgerpersoneel, die niet opgenomen werden in het eerste voorstel.

Tot slot zijn er pistes om het nettoloon voor de personeelsleden te verhogen, bijvoorbeeld door het verhogen van de maaltijdcheques of telewerkvergoedingen. De vakbonden vragen duidelijkheid over wat dat nu concreet zal betekenen voor het personeel.

Goede richting uit

De vakbonden verwachten tegen dinsdag verduidelijkingen en cijfers. Dat er een nieuwe vergadering komt, is volgens Dehaes zowel goed als slecht nieuws. “Het gaat de goede richting uit, maar voor ons mocht het allemaal wat sneller gaan. Niet als het gaat over de frequentie van vergaderingen, die zit goed, maar als het gaat over de verhoging van de bedragen”, zegt hij. “Wat nu op tafel ligt, is te weinig. Er komt wel iets bij en er wordt wel gesproken over andere vergoedingen, maar dat gaat wat ons betreft traag.”