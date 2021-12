Supporters schreeuwen de Murphy's naar eerste winst dit seizoen

De wedstrijd startte met een sterke druk van de thuisspeelde mannen. De Murphy’s zetten niet alleen druk, maar hielden ook goed hun defensieve lijn in stand. Een mooi en spannend spel werd gespeeld. De nul bleef de eerste 15-20 minuten op het scorebord. De aanhoudende druk zorgde voor een mooie ruimte aan de zijkant. Hierdoor kon de ‘wing’ de eerste try scoren(5-0). Alvast een mooie beloning voor het ‘snelle ballen’-werk op het veld. Vlak daarna kreeg Hamme een penalty door offside. Deze kickte ze door de palen (5-3). De ‘voorwaartsen’ van de Murphy's leverden stevig werk tijdens de eerste helft. ‘Hooker’speler Maarten mocht dit bekronen met een tweede try voor de rust. Ruststand 10-3.

In de tweede helft bleef het publiek snoepen van een sterk dominerend Murphy’s-team dat nog twee extra try’s needrukte. Daarbovenop ging een concersie tussen de palen en werd het 22-3. Hoe graag Hamme ook een tegentry wilde scoren, de jongens van de Murphy's hielden dat tegen met zeer mooi tacklewerk. Eindscore 22-3. “De eerste winst is binnen. Nu houden we een winterstop en hopen we dat de trend gezet is”, klinkt het.