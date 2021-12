Geheugenkoor Home Elisabeth treedt voor het eerst op met kerstconcert

Een tijdje geleden heeft het animatie-ergoteam van Home Elisabeth een eigen zangkoor opgericht voor mensen met dementie, een zogenaamd geheugenkoor. Na enkele maanden repeteren, was het tijd voor hun eerste optreden, een kerstconcert voor de familie door zangkoor In Harmonie.

Pascale en Evelien van het animatie-ergoteam hadden al lang ondervonden dat de maandelijkse zangactiviteit voor heel wat bewoners van het woonzorgcentrum een positief effect had. “Belangrijke gebeurtenissen in ons leven zijn vaak gekoppeld aan muziek. Momenten van geluk, verdriet en vreugde die je niet kwijt wilt”, legt Pascale uit. “Bij mensen met dementie kan muziek daarom herinneringen terug bovenhalen.”

“Er zijn ook meer en meer bewijzen van de positieve effecten van het luisteren naar en het beleven van muziek”, vult Evelien aan. Daarom namen deze twee dames het initiatief om een echt koor op te richten en het een beetje uitgebreider aan te pakken. Al snel werd vrijwilligster Viviane bereid gevonden om binnen haar eigen koor, Popkoor Vocal4’s, enkele bereidwilligen te ronselen om de leden van het versbakken koor bij te staan. En zo ontstond geheugenkoor ‘In Harmonie’.

Naar buiten treden

Na de vele repetities was het tijd om naar buiten te treden met het koor. De kerstperiode is daar perfect voor, zo dachten ze in Home Elisabeth, en dus werd een beperkt aantal familieleden uitgenodigd om voor het eerst te genieten van de muzikaliteit van de bewoners. Onder leiding van Viviane en met begeleiding van Francis bracht het geheugenkoor ‘In Harmonie’ een gesmaakt eerste optreden. De dames en heren van het koor werden uniform gekleed met een bordeaux sjaal of vlinderdas, zelfs de verplichte mondmaskers van de vrijwilligers waren in dezelfde kleur. “Een puik concert, zeker voor herhaling vatbaar”, vond campusdirecteur Sarah Swinnen. “Een dikke proficiat aan allen die hier aan meegewerkt hebben.”