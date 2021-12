Zutendaalse zeilclub steunt opvoedingsproject in Peru

De Zutendaalse zeilclub schonk een mooie cheque aan Añañau, het pedagogisch project van de Genkse Ellen Bosch in Cuzco (Peru).

De leden van de zeilclub van de Papendaalse plas zijn traditiegetrouw vaste bezoekers op de benefietavond in het Casino ten voordele van het project Ananau in Peru. Meestal brengen ze dan ook een cheque mee met de opbrengst van de activiteiten die ze in de loop van het jaar organiseerden voor dit goede doel. Door de coronamaatregelen moest deze muzikale avond dit jaar echter afgelast worden.

Maar geen nood, de ‘Sweet valley sailors’ overhandigden hun bijdrage in een sfeervolle, maar coronaveilige omgeving naast hun clublokaal aan de Papendaalse plas. Deze financiële steun zal Ellen en haar medewerkers zeker helpen en blijven motiveren om verder te werken om de kinderen uit kansarme gezinnen in de bergen in de omgeving van de iconische Peruaanse stad Cuzco een betere toekomst te bezorgen door buitenschoolse begeleiding.

De groep sportieve, maar ook sociaal geëngageerde zeilers organiseert elk jaar een beachlounge en een spaghettidag waarmee ze goede doelen steunen. Dit jaar steunden ze naast Ananau ook de lokale vzw Hands Out.