Coronavaccin Novavax goedgekeurd door Europees geneesmiddelenagentschap EMA

Het coronavaccin van Novavax heeft maandag groen licht gekregen van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA. Daarmee is het het vijfde coronavaccin dat goedgekeurd is voor gebruik in de Europese Unie.

Eerder zette het EMA al het licht op groen voor de coronavaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Johnson & Johnson. De Europese Commissie moet de beslissing wel nog formeel goedkeuren.

In tegenstelling tot de vier andere vaccins is Nuvaxovid, zoals de entstof officieel heet, een meer traditioneel vaccin. Het bevat kopieën van de eiwituitsteeksels die bij alle varianten van het coronavirus voorkomen. Zo leert het lichaam die eiwitten te herkennen en het virus te bestrijden. Net als de vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca zijn twee doses van het vaccin nodig. Dit met een interval van drie weken.

90 procent doeltreffend

Uit twee grootschalige fase 3-proeven in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en Mexico bleek dat het vaccin ongeveer 90 procent doeltreffend is. Het vaccin kan ook opgeslagen worden bij een temperatuur van 2 tot 8 graden Celsius.

De Europese Commissie beklonk reeds in augustus een contract met Novavax voor de aankoop van het vaccin van Novavax. In het kader van dit contract zullen de lidstaten tot 100 miljoen doses van het vaccin kunnen kopen, met een optie op 100 miljoen extra doses in de loop van 2021, 2022 en 2023. Ook België doet mee aan de Europese aankoop. Ons land bestelde al 500.000 dosissen. Wanneer die er zullen zijn en hoe die ingepast worden in de vaccinatiecampagne is nog onduidelijk.