Deze ijsberen doen elke dag aan koudwaterzwemmen: “Vanuit bed recht koude water in”

LEES OOK. IJsberen de hele winter lang welkom in Hasselts Kapermolenbad

In het openluchtzwembad Kapermolen in Hasselt is het bibberzwemmen op zondag populairder dan ooit, en op 2 januari kan je je er wagen aan een ijskoude nieuwjaarsduik; net zoals op andere plekken in Limburg. Steeds meer mensen zoeken hun heil in koudwaterzwemmen, ijsberen of ijsbaden, of het nu zomer of winter is. En dat is gezond volgens Bilzenaar Dominique Stulens, die workshops geeft in deze discipline. “De hartslag daalt, waardoor je minder vatbaar bent voor hart- en vaatziekten en het werkt ontstekingsremmend”, zei Stulens eerder dit jaar in Het Belang van Limburg. Ook altijd meegenomen in besmettelijke tijden: tot zes dagen na een ijsbad maakt je lichaam extra witte bloedcellen aan waardoor je beter bestand bent tegen virussen en bacteriën. We belden aan bij enkele Limburgse ijsberen die ons graag hun dagelijkse routine toonden.

LEES OOK. Fan van vrieskou? Bilzenaar Dominique leert je de kunst van het ijsbaden

Katrijn Rooijmans (39) en Wim Bongaerts (42) uit Ellikom (Oudsbergen) gaan zes dagen per week het koude water in. “Mijn interesse werd gewekt toen ik een Facebookbericht las van Wim Hof, bekend als The Iceman”, aldus Katrijn. “Wim lachte me meteen uit: ‘Wat zou een koukleum als jij in ijskoud water gaan baden?’ (lacht) Maar ik dacht: als me dat kan helpen om het in het dagelijks leven minder snel koud te hebben, wil ik het wel eens proberen. Eerst heb ik wat ademhalingsoefeningen van Wim Hof gedaan, en ik voelde: dit is iets magisch. Daarna heb ik me gewaagd aan mijn eerste koude douche. Wim kon niet maar niet geloven dat ik zo lang onder die koude waterstraal kon blijven staan, en is gaan meedoen. Ik ben nu al lang geen koukleum meer en er zijn nog meer voordelen: ik voel me gezonder, heb geen last meer van mijn menstruatie en het is veel rustiger in mijn hoofd.”

(lees verder onder de foto)

Katrijn en Wim in hun zelfgemaakt koudwaterbad. — © Boumediene Belbachir

Katrijn en Wim stappen zonder verpinken in hun zelfgemaakte koudwaterbad in hun tuin. “Zie je dat je niet over een dure zwemvijver hoeft te beschikken om te ijsberen”, zegt Wim. “Ik heb een afgedankte IBC-container omgebouwd tot koudwaterbad. Goedkoop, maar zó gezond! Je krijgt al gezondheidsvoordeel na twee minuten in het koude water te hebben doorgebracht, dus tijd kost het ook al niet.”

Gelukshormonen

“Jaren geleden had ik iets over dit fenomeen gelezen”, vertelt Carine Simons (54) uit Meeuwen-Gruitrode. Carine en haar man, Hans Martens (54), maken elke dag gebruik van de zwemvijver in hun tuin. “Het sprak me aan om dat ik een afkeer had van koud water. Ik ben iemand die zichzelf graag uitdaagt en ben bereid veel te doen en laten voor mijn gezondheid. Dus ben ik er in september van vorig jaar op eigen houtje mee begonnen en daarna heb ik nog een cursus gevolgd bij Dominique Stulens. Ik ben enorm trots op mezelf dat ik niet heb afgehaakt in de winter. Het gevoel dat je hiervan krijgt, is onbeschrijfelijk. Zó speciaal dat ik dacht: dit moet ik met de mensen delen. Dat ga ik dan ook doen. Als yogi baat ik de yogastudio Bloom uit en ik ben ervan overtuigd dat dit een goede aanvulling kan zijn op mijn yogasessies. Yoga draait om: je goed voelen, thuiskomen in je eigen lichaam. Dat is exact wat ijszwemmen teweegbrengt. Ik start de dag met mediteren, yoga en daarna ga ik dippen. Als je uit het water komt, barst je van de gelukshormonen waardoor je het gevoel hebt dat je de wereld aankan. Nog een voordeel: ik zit in de overgang en sinds ik dit doe, heb ik veel minder last van vapeurs.”

(lees verder onder de foto)

Carine en Hans: “Het gevoel dat je hiervan krijgt, is onbeschrijfelijk.” — © Boumediene Belbachir

Hans was eerst niet mee en begon later met koudwaterzwemmen. “Toen ik Carine de eerste keer dat koude water in zag gaan, zei ik: ‘Wat zijt gij toch allemaal aan het doen?’ Op het einde van de zomer ben ik er dan zelf mee begonnen en sindsdien heb ik geen dag overgeslagen. Elke ochtend om zes uur stap ik vanuit mijn bed recht het koude water in. Ik kijk er de avond voordien al naar uit. Als ik dan toch eens een keertje heb overgeslagen, voel ik me ambetant.”

Betere versie van jezelf

Christa Zoons (56) uit Houthalen werd niet gespaard door het leven. Op haar twintigste kreeg ze een ernstig ongeval: oogkas en rug gebroken, linkerbeen verlamd, zware hersenschudding. Op haar dertigste kreeg ze weer een ongeval: achillespees gescheurd, opnieuw revalideren. Koudwaterzwemmen veranderde haar leven in de positieve zin. We zijn erbij als Christa - met kerstmuts op - zonder aarzelen in de ijskoude Plas van Kelchterhoef stapt: enkele wandelaars weten niet wat ze zien.

(lees verder onder de foto)

Christa Zoons: “Dit is een aanrader voor vrouwen in de menopauze.” — © Boumediene Belbachir

“Zes jaar geleden maakte ik via kinesiste Saskia Voeten kennis met de methode van Wim Hof”, vertelt Christa. “Daarmee ging ik mijn fysieke en psychische kwalen te lijf en dat heeft mijn leven positief beïnvloed. Mijn eerste keer in het koude water was een openbaring en tijdens de tweede keer kwam alles los: ik ben ontzettend hard beginnen huilen. Sindsdien doe ik het elke dag, thuis in een oude wijnton die gevuld is met koud water. Geheel op vrijwillige basis geef ik ook twee keer per week yogasessies voor een twaalftal mensen, hier aan de plas van Kelchterhoef. Niks fancy, gewoon in de koude hangar van WAC Limburg. En daarna gaan we De Plas in. Als je na enkele minuten weer op het droge staat, komt er gelukshormoon vrij en voel je je fantastisch. Het is verslavend. Een aanrader voor vrouwen in de menopauze want het koude water zorgt voor een beter evenwicht in je hormoonhuishouding. Als ik dit niet had, was ik er al lang onderdoor gegaan. Ik zeg het: wie ijsbeert, creëert een betere versie van zichzelf.”