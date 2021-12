Barcelona treft Real Madrid in kwartfinales Champions League vrouwen, Janice Cayman (Lyon) neemt het op tegen Juventus

Uittredend winnaar FC Barcelona ontmoet in de topper van de kwartfinales van de Champions League bij de vrouwen rivaal Real Madrid. Het wordt de eerste ontmoeting op Europees niveau tussen Barcelona en Real Madrid. De Madrilenen richtten in 2020 pas een vrouwenteam op.

De heenwedstrijd staat in Madrid op het programma, op 22 of 23 maart. De terugmatch in Barcelona is een week later voorzien, op 30 of 31 maart. Op papier is Barcelona, met Gouden Bal-winnares Alexia Putellas in de rangen, de favoriet. In de Spaanse competitie tellen de Catalaanse vrouwen 22 punten voorsprong op Real Madrid.

Cayman vs. Juventus

Zevenvoudig winnaar Olympique Lyon, de club van Red Flame Janice Cayman, treft bij de laatste acht het jonge Juventus. Het Italiaanse team, dat in 2017 werd opgericht, is er voor het eerst bij bij de laatste acht. In de groepsfase won Juve verrassend van Chelsea, vorig seizoen nog verliezend finalist van het kampioenenbal bij de vrouwen.

PSG, dat al haar groepswedstrijden won, treft Bayern München. In de halve finales is een Franse clash met Lyon mogelijk. De laatste kwartfinale zet Arsenal en Wolfsburg tegenover elkaar.