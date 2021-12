Opnieuw mooie resultaten voor de indoorhockeyteams van Hasselt Stix

Bij de Heren 1 miste Killian Adriaenssens-Piasecki, die met een gebroken vinger verstek moest laten gaan. Ook German Albornoz en Juan Cornaglia konden er niet bij zijn wegens verplichtingen als coach van de jeugdploegen. Toch speelde de ploeg van coach Emanuele Iossa een puike match tegen de heren van Anhée. Het team speelde gecontroleerd en Tarik Remans verdedigde samen met Siet Adriaenssens-Piasecki rustig uit. Ze wonnen met 3-2 dankzij doelpuntenmakers Tijl Vermant, Felix Somers en Willem Danhieux. Jeugdspeler Andrez Wolbersen keepte de wedstrijd en maakte opnieuw een goede indruk. Uitblinker van de match was Felix Somers, die voor een erg hoge druk zorgde in de aanval.

De heren van de hockeyclub in Hoegaarden begonnen fris aan de tweede match en de heren van Stix kregen het in de eerste helft moeilijk. Hoegaarden, een rechtstreekse concurrent in de outdoorcompetitie, kwam snel op voorsprong. De heren van Stix vochten echter terug en kwamen in de tweede helft op mentaliteit terug. Felix Somers en Tijl Vermant, die de wedstrijd eindigde met een blauwe voet en op karakter doorspeelde, scoorden samen nog vijf keer. De match eindigde uiteindelijk op 7-5.

Naar goede gewoonte lieten ook de U10 Girls1 weer van zich horen. Zij wonnen hun twee wedstrijden tegen Constantia en Blue Lions met 6-0. De ploeg deelt de tweede plek met de meisjes van Dragons in het klassement dat aangevoerd wordt door de U10 meisjes van Beerschot. Ook de U9 Girls1 en de U12 Boys1 van Stix wonnen een wedstrijd. De meisjes U9 Girls1 speelden een erg mooie match tegen de meisjes van Keerbergen en de jongens van U12 Boys1 wonnen met overtuigende 6-1-cijfers van de jongens uit Beerschot in Wilrijk. De U9 Boys1 stuntte en won beide wedstrijden. De jongens van manager Inge Dupont en coach Stephan Beer wonnen na een zeer spannende match met 0-1 van de jongens uit Namur. Meteen daarna versloegen ze U9 Boys1 van Leopold uit Ukkel met mooie 3-1-cijfers. De ploeg staat momenteel op een mooie vierde plaats in de hoogste U10 zaalhockeyreeks.