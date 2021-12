Komveld in Herderen omgetoverd tot heus kerstdorp

Naast het versieren van de gevels hebben elf gezinnen in Komveld voor de eerste keer ook allemaal dezelfde kerstboom met dezelfde lichtjes voor hun deur staan. Zo is de straat omgetoverd tot een heus kerstdorp.

In Herderen kennen ze iets van straten versieren. Zo wordt de Heiligestraat steeds gehuld in zwart-geel-rood wanneer de Rode Duivels aantreden op het EK of WK. Maar vanaf nu hebben ze er ook hun eigen kerststraat. Naast het versieren van de gevels hebben elf gezinnen in Komveld voor de eerste keer ook allemaal dezelfde kerstboom met dezelfde lichtjes voor hun deur staan. Als de avond valt, gaan de lichtjes aan en lijkt het wel een kerstdorp. Er komen regelmatig voorbijgangers speciaal door Komveld om de mooie lichtstraat te bewonderen. Andere gezinnen in de straat hebben ook al aangegeven dat ze volgend jaar willen meedoen. Dus na deze eerste geslaagde editie komt er volgend jaar vast en zeker een vervolg.