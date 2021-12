Kapel van Mazenhoven baadt in kerstsfeer

In de kapel van Mazenhoven in Leut komen velen tot rust in deze bijzondere tijd. Tijdens de kerstperiode kan men er genieten van een vredige kerstsfeer. Bij de mooie versierde kerststal is er steeds een plaatsje voor een moment van stilte en bezinning bij ‘ös léve vruike’.

“Hoe gaan we dit jaar kerst vieren?” is de vraag van velen. Een bezoekje aan de kapel van Mazenhoven in Leut is een optie. Op die plek komen velen tot rust in deze bijzondere tijd. Tijdens de kerstperiode kan je er dan ook genieten van een vredige kerstsfeer. “In afwachting dat de coronacijfers snel zullen dalen en wij met z’n allen straks weer samen kerst kunnen vieren, wensen wij jullie alvast een vreugdevol kerstmis en een gelukkig gezond 2022”, klinkt het bij het kapelcomité.