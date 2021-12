Mega sluit overeenkomst met Watz en doet alle klanten aanbod voor overname

Door de enorme stijging van de energieprijzen is Watz nu al de derde energieleverancier, na De Vlaamse Energieleverancier en Energy2Business, die financieel is slechte problemen komt. Het Belgische bedrijf heeft daarom tijdelijk bescherming aangevraagd tegen schuldeisers.

Om de 22.000 klanten van Watz niet in de kou te laten staan, heeft het bedrijf een overeenkomst afgesloten met de Belgische energieleverancier Mega. “We willen onze klanten continuïteit aanbieden, met goede voorwaarden. Daarom sloten we een akkoord met Mega, die onze klanten een beter aanbod doet dan hun huidige voorwaarden”, laat Gert Haubrechts, eigenaar en managing director van Watz, maandag weten. “Zo moeten ze niet op zoek naar een andere energieleverancier in deze kerstperiode. Mega is een gevestigde waarde en een stabiel bedrijf, met dezelfde filosofie als Watz: lokaal, groen, onafhankelijk, low-cost en efficiënt. Daarom hebben we met hen specifiek een akkoord gesloten.”

De klanten zijn niet verplicht om in te gaan op het aanbod. “Ondanks het akkoord dat we sloten met Watz, doen we de klanten enkel een aanbod tot overname”, zegt Thomas Coene, CEO van Mega België. “We willen dat de klanten zelf hun akkoord geven om bij ons te komen. Op deze manier kunnen de Watz-klanten bij een lokale energieleverancier met groene energie blijven, een leverancier die inzet op efficiëntie en die reactief is met betrekking tot wat er gebeurt in de markt.”