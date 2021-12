Uitkijken naar festivals zonder weide: reserveer nu al je tickets voor het voorjaar

Laura Lynn op het Schlagerfestival in 2015. Ook in 2022 tekent ze weer present. — © Raymond Lemmens

Bij het horen van dat woord denken we spontaan aan openluchtconcerten, maar ook de cultuurhuizen organiseren festivals. Hier is een voorjaarsselectie zodat jullie nu al kunnen reserveren.

Piano: De dagen van het klavier

Omdat een klavier zoveel toetsen telt, is de 88ste dag van het jaar de Piano day. Hier wordt dat een heus festival met onder meer Eliane Rodrigues, Nina Smeets, Carlo Willems en Koen Wilmaers. Moeder en dochter spelen Gershwin en Bernstein op piano’s, samen met de twee toppercussionisten. En Anne Teresa De Keersmaeker danst de Goldbergvariaties van Bach.

Piano day(s), van 25 tot 29/3, cc Hasselt. Info: www.ccha.be

© rr

Afrika: Film, muziek en tentoonstelling

Het heet Afrika Filmfestival Maasmechelen, maar niet alles draait om de zevende kunst. Er is muziek van Dobet Gnahoré (foto) uit Ivoorkust. En er loopt een overzichtstentoonstelling van de Congolese geëngageerde kunstenaar Freddy Tsimba, die monumentale werken maakt in brons en recuperatiematerialen en zo de tragiek van oorlog en geweld toont.

Afrika Filmfestival Maasmechelen, van 29/4 tot 11/6, cc Maasmechelen. Info: www.ccmaasmechelen.be

© rr

Jazz: trompet met extra ventiel

Het wordt niet echt een festival genoemd, maar het kan er voor doorgaan. Onder de naam C-mine Jazz Night worden er volgend voorjaar enkele samenhangende concerten georganiseerd. We kijken uit naar Ibrahim Maalouf uit Beiroet, die Arabische invloeden laat doorklinken als hij een trompet met een extra ventiel bespeelt.

C-mine Jazz Night, van 21/1 tot 3/5, C-mine Genk. Info: www.c-mine.be

© Yann Orhan

Familie: Vandaag is geel

Dit gratis festival voert creativiteit hoog in het vaandel. De kleinsten krijgen kleurrijke kruipruimtes om alle zintuigen te prikkelen. Bij de voorstellingen is o.a. het mimespel Geel (foto), bestemd voor een publiek van twee tot zes. Twee opvoeringen, maar met een beperkt publiek. Inschrijven verplicht.

Kribbel Krabbel Kinderkunstendag, op 5/3 vanaf 13 uur, De Markthallen Herk-de-Stad. Info: www.herk-de-stad.be/markthallen/

© rr

Schlager: Klaar voor de polonaise

Het vorige Schlagerfestival ligt nog vers in het geheugen en daar kondigt het volgende zich al aan. Eind maart kunnen we weer de polonaise op gang trekken met onder meer Laura Lynn (foto), Lisa Del Bo, De Romeo’s, Willy Sommers en Christoff. Dit evenement kreeg de ondertitel glitter & glamour editie mee. Benieuwd wat we daaruit moeten afleiden.

Schlagerfestival, op 25, 26 en 27/3, Trixxo Arena Hasselt. Info: www.schlagerfestival.be