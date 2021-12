Union-coach Felice Mazzu wint Trofee Raymond Goethals voor beste Belgische trainer van 2021

Felice Mazzu heeft de Trofee Raymond Goethals voor de tweede keer gewonnen. De 55-jarige coach wordt zo beloond voor zijn wonderjaar met Union Saint-Gilloise. Mazzu leidde de Brusselaars vorig seizoen naar de titel in 1B en staat momenteel aan de leiding in 1A.

De trofee wordt jaarlijks uitgereikt sinds 2011, ter ere van ex-coach Raymond Goethals die in 2004 overleed. Goethals is de enige Belgische coach ooit die de Champions League won. Hij deed dat in 1993 met de Franse topclub Olympique Marseille.

Mazzu volgt OH Leuven-coach Marc Brys op als winnaar van de Trofee Raymond Goethals. In 2017 won Mazzu ook al eens, toen nog als coach van Sporting Charleroi.

De andere genomineerden waren Philippe Clement (Club Brugge) en Wouter Vrancken (KV Mechelen). Clement eindigde als tweede, Vrancken werd derde.

De erelijst:

2011: Eric Gerets (Marokko)

2012: Peter Maes (Lokeren)

2013: Francky Dury (Zulte Waregem)

2014: Marc Wilmots (België)

2015: Hein Vanhaezebrouck (Gent)

2016: Michel Preud’homme (Club Brugge)

2017: Felice Mazzu (Charleroi)

2018: Philippe Clement (Genk)

2019: Philippe Clement (Club Brugge)

2020: Marc Brys (OH Leuven)

2021: Felice Mazzu (Union)