100 kaarsjes voor Truke: “Inmaakpotten maken en schapen houden was mijn ontspanning”

Dilsen-Stokkem/Maaseik/Bree

In Stokkem mocht Truke Roex honderd kaarsjes uitblazen. Truke ziet er niet alleen stralend uit, ze is nog vitaal en helder van geest. De verjaardagstaart met haar zes kinderen was een feest.

Truke werd geboren in het Maaseikse Solt op 4 december 1921. “Ik was de middelste van dertien kinderen”, zegt ze fier. “We waren met zes meisjes en zeven jongens. Twee broers van mij leven nog. Ze zijn ook al 90 en 92 jaar. Mijn echtgenoot Hendrik Peeters was buschauffeur en afkomstig uit Tongerlo in Bree. Hij kwam ook uit een gezin van twaalf kinderen.”

“In Solt hadden we een boerderij”, zegt Truke. “Ik ben grootgebracht tussen de kippen, paarden en koeien. Met de dertien kinderen werkten we met paard en kar. Vakantie of een weekend kenden we niet. Als de mannen ’s avonds een kaartje legden, was ik met mijn zussen sokken aan het stoppen. Ik ben niet opgegroeid met luxe. Ik heb wel een fiets en een kruiwagen versleten. (lacht) Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen de Duitsers op onze boerderij de eieren en het spek stelen. Ik hoor nog altijd het gebonk op de deur, gevolgd door het woord ‘Aufmachen’, waarna mijn broers naar Neersolt op de vlucht gingen.”

Truke en haar zes kinderen. — © RR

Elke week brood en vlaai

“Op de Breeërweg, de grens van Neeroeteren met Opitter, bouwde ik met mijn lieve man Hendrik een huisje voor ons gezin”, zegt Truke. “We kregen zes kinderen: Dominique, Jan, Yvo, Josee, Magda en Suzy. Ik heb mijn hele leven veel zelf gedaan, van kledij maken voor de kinderen tot behangen in huis. Inmaakpotten maken en schapen houden was mijn ontspanning. Voor mijn gezin bakte ik elke week brood en vlaai. Het was thuis vaak de zoete inval. De zes kinderen, negen kleinkinderen, twee achterkleinkinderen en de vele lieve buren wisten ons wel te vinden.”

De vele familieleden dragen Truke dan ook op handen. “Ons lief Truke is uniek, onvoorwaardelijk lief en altijd zorgzaam geweest, voor iedereen”, klinkt het in koor. Truke woont nu in Stokkem bij een van haar dochters, maar regelmatig gaat ze op weekend bij haar andere kinderen. “Door corona werd haar honderdste verjaardag gevierd met veel videoboodschappen en een kleinschalig feestje thuis”, zegt dochter Josee Peeters. “Maar iedereen is blij mama Truke in ons midden te hebben.” En Truke zelf? “Ik ben content in het leven met wat ik heb. En mijn 100ste verjaardag was zo bijzonder mooi.” mdd