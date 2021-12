Eerste Memorial Raymond Wijnen lokt honderden recreanten

Dilsen-Stokkem

De Maaslandse Atletiek Club Dilsen (MACD) organiseerde in het stadspark rond het kasteel van Baron de Rosen een eerste Memorial Raymond Wijnen. “Raymond was onze secretaris en een echte bezige bij in de vereniging”, vertelt Debora Op ’t Eijnde van MACD. “Als we een activiteit organiseerden, was hij er van de eerste tot de laatste minuut bij. Atletiek was zijn leven. Net een jaar geleden moesten we helaas afscheid nemen van Raymond. Daarom organiseren we nu een memorial die zijn naam draagt.”

“We eren hem met een minuut stilte”, zegt voorzitter Tony Slootmakers. “Met ons bestuur waren we vanochtend om 7 uur al bezig om met linten aan bomen meerdere parcours uit te zetten. We verwelkomen recreanten uit heel Limburg.”

Mira Beeckaert (13) was een van de deelnemende lopers. “Eerst wandelen we het parcours af door het wandelpark en het bos”, zegt Mira. “Ouders van sporters plaatsen kleine tentjes langs het parcours, wat voor sfeer zorgde.” Noémi Hurkens (14) liep samen met haar broertje Yonas. “We liepen 3 kilometer. Lopen voor een podiumplaats was er niet bij. Meedoen is belangrijker dan winnen. Fijn is dat het parcours deels uit een park bestaat, deels uit een bos met dikke bomen en dat de aankomst langs een eeuwenoude muur van een kasteel is.” mmd