BoslandTrail verwacht rush op tickets op oudejaarsnacht: “Klokslag middernacht zitten mensen klaar”

“We zijn elk jaar verwonderd dat klokslag middernacht de eerste mensen klikken om zich in te schrijven voor de BoslandTrail”, lacht Lennert Lodewijks van de organisatie. “En dat doen ze natuurlijk in de hoop om het eerste startnummer bij de verschillende trails te bemachtigen. We verwachten dat die eerste 24 uur al bijna 2.000 tickets de deur zullen uitgaan.” Voor de trails van 100 km en 75 km worden telkens 1.000 tickets voorzien, en voor het traject van 50 km worden 2.500 plaatsen uitgetrokken. “Dat laatste aantal is opgetrokken met 250 omdat deze trail het snelst uitverkoopt, vorig jaar was dat al op één week tijd zelfs.”

De organisatie verwacht dat de verkoop wel eens hard kan gaan vanaf de eerste minuut: “De eindejaarsperiode is sowieso een moment dat mensen zichzelf uitdagingen aanmeten en goede sportieve voornemens maken. En als veel mensen thuis vieren is de stap om de laptop open te klappen en in te schrijven, niet zo groot. In totaal hebben we 500 extra kaarten tegenover voorzien, dus er is wel wat ruimte.” De BoslandTrail begint nu echt wel voor heel wat trouwe deelnemers een vaste afspraak te worden. “Er zijn ruim 300 sportievelingen die alle vijf edities aan de start stonden. We bekijken momenteel hoe we hen in de geest van Bosland blijvend zullen eren langs het parcours. Met de verschillende partners zijn we hierover nog in overleg.”