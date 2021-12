Wat is er in de eerste kerstweek te doen in onze provincie? Dit zijn onze tips

Sfeervolle winterwandeling

In Ham vindt Brakaad plaats, een sfeervolle winterwandeling in de bossen van Gerhees in Ham. Tijdens de avondwandeling van ongeveer 2 kilometer neem je een duik in een betoverende wereld vol lichtjes en vuur, en maak je kennis met spannende personages. Inschrijven voor deze wandeling is verplicht, de plaatsen zijn beperkt.

Op 29/12 en op 30/12 met vertrek tussen 18 en 21 uur, aan Chiro Tijl&Nele, Bremstraat 7 in Ham. Info: www.ham.be/brakaad

© Gemeente Ham

Kerststallentocht

Voor de 35ste keer organiseert Pasar Alken een Kerststallentocht. De tocht van 7 kilometer leidt langs negen kerststallen. Bij elk stalletje wordt vertraagd voor een kijkje. Halfweg is er een drankje en een snoepje. Breng zeker je veiligheidsvestje en een lampje mee.

Op 26/12 om 16 uur aan het Gemeenschapscentrum d’Erckenteel, Parkstraat z/n in Alken. Info: www.pasar.be/lokale-afdeling/alken/home

© Pasar Alken

Lichtjeswandelzoektocht

De mooi verlichte huizen brengen gezelligheid in deze donkere dagen. In Pelt kan je tijdens de kerstvakantie de kerstversiering in ’t Lindel bewonderen tijdens een lichtjeswandelzoektocht van vijf kilometer. Je kan de route en deelnameformulieren downloaden. Bezorg het ingevulde formulier terug en maak kans op een van de tien geschenkbonnen.

Van 25/12 tem. 9/1 van 17 tot 21 uur met vertrek aan de Corneliuskerk, Peter Vanduffelstraat in Pelt. Info & route: www.uitinpelt.be/lichtjeswandelzoektocht

© Sofie S. Fotografie

Kerstwandeling in Alden Biesen

Tussen al het uitgebreid tafelen tijdens de kerstdagen door kan een wandeling deugd doen. In Alden Biesen in Bilzen ontdek je tijdens een begeleide wandeling hoe de mensen vroeger rond het kasteel leefden. Waren er wolven en everzwijnen in de riddertijd? Stonden er toen ook al boom- en wijngaarden? En hoe vierden ze Kerst in die tijd?

Op 25/12, er zijn starttijden om 14, 14.15, 14.30 en 14.45 uur aan het Toeristisch Onthaal Alden Biesen, Kasteelstraat 6 in Bilzen. Info & inschrijven (verplicht): www.visitbilzen.be/kerstwandeling-2021

© Toerisme Bilzen

Groot Limburgs Kerstcircus

Het Wiener Circus heeft de tenten in Genk opgeslagen voor het Groot Limburgs Kerstcircus. In een verwarmde circustent tonen ze in een vernieuwde show voor groot en klein de knapste acrobatie en andere circusacts. (Onder voorbehoud van geldende maatregelen: wellicht enkel nog tot en met vrijdag voorstellingen toegestaan)

Nog tot 16/1 met bijna dagelijks voorstellingen om 14.30 en 17.30 uur in de Circustent in de Dieplaan in Genk. Info: www.wienercircus.com

© Wiener Circus

Da Vinci in Antwerpen

De Mona Lisa blijft een boeiend kunstwerk. De kunstenaar erachter, Leonardo da Vinci, is al even boeiend. Hij verrichtte in de vijftiende eeuw baanbrekend werk en was in zijn denken en doen zijn tijd ver voor. In de uitgebreide overzichtstentoonstelling in AntwerpenLeonardo da Vinci, Kunstenaar, uitvinder, genie maak je kennis met de man achter de minzame glimlach van de Mona Lisa. Check de website voor eventuele aangepaste coronamaatregelen.

Vanaf 21/12 in Waagnatie Expo & Events, Rijnkaai 150, Antwerpen. Info & tickets: www.expodavinci.be

© Expo Da Vinci

Autospeurtocht door Haspengouw

Nog tot eind februari kan je met de auto door Haspengouw speuren. Spring in de wagen en cruise langs verborgen plekjes in de fruitstreek, over glooiende en holle wegen, langs pittoreske dorpen, uitgestrekte boomgaarden en sprookjeskastelen. Je kan kiezen uit een tocht van 50 of 80 kilometer. Wie de vragen van de speurtocht oplost, maakt kans op een prijs.

Tot eind februari. Starten kan in Bilzen, Borgloon, Tongeren of Sint-Truiden. Info: www.visitsinttruiden.be/aanbod/autospeurtocht-door-haspengouw

© Toerisme Sint-Truiden

En verder op de agenda...

Wandelen

Winterwandeling: Van de midwinterfeesten in Stonehenge tot kerstmis vieren vandaag, ontdek mooie verhalen tijdens een midwinterwandeling in de Haspengouwse velden.

Onder voorbehoud van de geldende maatregelen.

Zondag 26/12 om 14 uur, Kapel, Helshovenstraat 18 in Borgloon. Basistarief: 8 euro

Winterstruintocht: Een verkenner neemt je mee op pad in de prachtige natuur van Mariahof en De Luysen. Wie weet spot je een ijsvogel.

Zondag 26/12 om 14 uur, Mariahof, Einde Mariastraat in Bree. Basistarief: 2 euro

Dwaallichtjestocht: Tocht van 4 kilometer waarbij je kleine lichtjes volgt en onderweg vurige acts tegenkomt.

Zondag 26/12 van 17 tot 22 uur, CC Sint-Maartenshof, Sint-Maartenstraat 54 in Genoelselderen, Riemst. Basistarief: 5 euro

Grenstocht: WSV Milieu 2000 organiseert een wandeling door het natuurgebied van het Wijerken en de Lommelse Sahara van 5 tot 24 kilometer.

Dinsdag 28/12 van 8 tot 15 uur, Buurthuis Het Zand, Frederik Van Eedenstraat 8 in Lommel. Basistarief: 1,5 euro

Varia

Marc’s Kerstmannentuin: Laatste weekend dat Marc zijn Kersttuin openstelt voor publiek, met veel kerstbomen, kerstballen en kerstmannen.