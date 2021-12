KSA Veldwezelt viert Kerstmis met geanimeerde kerstwandeling

Lanaken

Voor de sloebers en springers van de KSA in Veldwezelt werd zondagavond een sfeervolle kerstwandeling georganiseerd. “Om te zorgen voor een veilig kerstfeestje hebben we dit jaar gekozen voor een kerstwandeling”, zegt Lotte Hermans van de leiding. “Uitgedost met lampionnetjes stapten we met zo’n 25 kinderen door een mooi landelijk parcours. Op een viertal plekken hielden we halt voor soep, poffertjes of iets anders lekkers. Ook zongen we kerstliedjes en speelden we een spelletje.” Ella Hamal (11) vond het een leuke en gezellige wandeling. “De traktaties onderweg waren heel lekker”, lacht ze. joge