Allan Peiper trekt zich volledig terug uit het wielrennen en focust op zijn gezondheid

Peiper besliste om na vorig seizoen te stoppen als ploegleider bij Team UAE. De Australiër kreeg wel nog een adviserende rol aangeboden binnen de ploeg, maar legt die nu ook naast zich neer.

“Mijn kankerbehandelingen van de laatste zes jaar hebben fysiek en mentaal een grote impact op mij gehad”, vertelt Peiper in een persbericht. “Zo’n grote impact dat ik voel dat ik mijn job niet kan uitvoeren zoals ik het wil.”

De Australiër bedankt Team UAE voor de goede samenwerking in de afgelopen jaren. “Het team geloofde in mij en gaf mij kansen, terwijl ze wisten dat ik gezondheidsproblemen had. Ze toonden veel begrip en hebben mij steeds gesteund, daar ben ik hen erg dankbaar voor.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

CEO Mauro Gianetti: “Onschatbare waarde”

“Het is een spijtige zaak dat Allan Peiper ons verlaat”, meldt CEO Mauro Gianetti. “Allan zal altijd een deel van het team blijven. In de drie jaar dat we samenwerkten hebben wij heel wat van hem geleerd. Zijn professionalisme, toewijding en kennis zijn van onschatbare waarde geweest voor het team. Wij wensen hem het allerbeste toe in zijn strijd tegen kanker. De deur blijft bij ons op een kier staan.”

Peiper was eerder als sportdirecteur aan de slag bij onder meer Davitamon-Lotto, Team Mobile, HTC-High Road, Garmin-Sharp en BMC Racing Team. Toen die laatste ploeg ophield te bestaan verkaste Peiper naar UAE Team Emirates.