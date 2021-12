Sint-Jan Berchmansinstituut schenkt schoolmeubilair aan overstroomde school

Zonhoven

Het Sint-Jan Berchmansinstituut in Zonhoven heeft afgelopen week de hele zolder leeggemaakt en alle nog bruikbare schoolmeubels weggeschonken. Met verschillende bestelwagens en aanhangwagens gingen ze vervolgens naar het Athénée Royal Verdi in het Waalse Pepinster. Die school zag tijdens de overstromingen van juli bijna al hun banken en kasten wegdrijven in de Vesder. Veel leerlingen werden sinds september noodgedwongen verspreid over andere scholen in de hele regio. Met droogzuigers wordt momenteel geprobeerd een hal in Pepinster weer droog te krijgen. Begin 2022 hoopt het Atheneum opnieuw te kunnen opstarten. toro