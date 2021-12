Shoppingcenter M2 schenkt overtollig sinterklaassnoep aan Sint-Vincentius

Maasmechelen

Shoppingcenter M2 in Eisden (Maasmechelen) schonk zo pas vijfhonderd snoepzakken aan de plaatselijke Sint-Vincentiusvereniging. “De Sint kreeg niet al het snoep uitgedeeld en liet die zakken hier achter”, zegt Catia Spagnoletti, manager van M2. “Wij schenken ze met veel plezier aan de Sint-Vincentiusvereniging in Maasmechelen.” Ook vorig jaar mocht Vincentius langskomen in het shoppingcenter. “De Sint kan zich eens vergissen”, lachen de medewerkers van Vincentius.

Deze week passeert de Kerstman nog in Eisden. Woensdag tussen 14 en 17 uur en vrijdag tussen 10 en 16 uur deelt hij er zijn laatste cadeautjes uit. jth