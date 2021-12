Kleuters De Beverburcht zamelen toiletartikelen in voor minderbedeelden

Maaseik

Het is een traditie dat de kleuterscholen van De Beverburcht rond kerst speelgoed verzamelen voor de minderbedeelden van Vincentius. Door corona kon het speelgoed ook dit jaar moeilijk verdeeld worden. “Daarom begonnen we met bijna 300 kleutertjes al bij het begin van de advent met het inzamelen van toiletartikelen en bleven we verzamelen tot nu”, zegt Jeanne Schrijvers, directeur a.i. van De Beverburcht. Zowel in de Eerste Straat als in Wurfeld waren alle juffen, de kinderen en hun ouders de voorbije periode druk bezig met pakketjes maken. Resultaat was een prachtige verzameling van shampoo, zeep en tandpasta. Zondag kwamen Danny en Julien van Vincentius alles dankbaar ophalen. roma