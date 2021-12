Maleise tapir geboren in Zoo Antwerpen

In Zoo Antwerpen is begin december een Maleise tapir geboren. De Zoo maakte het nieuws pas nu bekend. Het mannetje stelt het goed en stapt al rond, de bezoekers kunnen het vanaf maandag bewonderen in de kraamkamer.

Het tapirjong heeft nog geen naam, want de bezoekers kunnen daar zelf over beslissen. De verzorgers selecteerden daarvoor twee opties: Wayan (“eerste zoon”) en Willy (“met een wil zo sterk”). Alle dieren die in 2021 worden geboren in de Zoo krijgen een naam die start met een ‘W’. Hoewel het jong de vierde nakomeling is voor moeder Nakal, is het dus haar eerste zoon. Voor vader Baku is het zijn tweede jong.

De Maleise tapir is de grootste tapirsoort en de enige die afkomstig is uit Azië. Hij komt alleen voor in de regenwouden van Zuid-Oost-Azië. Maleise tapirs zijn in hun voortbestaan bedreigd, vooral door habitatverlies. Het zou nog slechts gaan om enkele duizenden exemplaren in het wild.

Volwassen Maleise tapirs hebben een zwart-witte vacht, maar de jongen komen ter wereld met een bruin vel met witte strepen en stippen. Dat zorgt voor de nodige camouflage in het wild, aangezien het lijkt op de schaduw die de zon creëert op de grond onder struikgewas.

© ZOO Antwerpen

© ZOO Antwerpen