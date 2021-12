Hulsbergweg is de warmste kerstbuurt van Zonhoven

Zonhoven

Zo’n 24 straten hadden zich dit jaar ingeschreven om de allermooiste kerstbuurt van Zonhoven te worden. Geen gemakkelijke opgave voor de strenge kerstjury. De juryleden fietsten alle deelnemende straten af. “En we moeten zeggen dat het resultaat toch weer zeer nipt was, want ook de inwoners van bijvoorbeeld de Perkstraat (106 punten) en de Putsmolen (107 punten) hadden zich helemaal laten gaan”, zegt schepen van feestelijkheden Johan Vanhoyland. “Maar de Hulsbergweg mag zich met 110 punten dit jaar toch de allermooiste en warmste kerstbuurt noemen.”

De buurt kreeg daarvoor een feestcheque van 500 euro cadeau. Daar werd door de buren meteen een flesje op gekraakt. Heel wat inwoners waren deze zomer trouwens al begonnen met het ontwerpen van de kersversieringen in hun straat. Ze hebben zelf een massa kerstballen ontworpen met blik en keramiek. toro