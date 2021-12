Hogar Espanol brengt mensen van overal samen

Houthalen-Helchteren

De enige Spaanse club in Limburg bevindt zich sinds 1962 in Houthalen-Helchteren. De naam Hogar Espanol betekent letterlijk ‘Spaanse Thuis’. Het lokaal in de Koolmijnlaan is dan ook een thuis voor velen, niet alleen voor Spanjaarden. “Dat is ook het doel van onze vereniging”, vertelt beheerder Dora Casas-Rodriguez. “Mensen uit alle landen samenbrengen, ook Belgen, Turken, Marokkanen, Grieken en Italianen. Net als in de mijn waar iedereen gelijk was, is dat hier ook zo. De geschiedenis van de put speelt hier nog altijd mee. Dat hoor ik aan de verhalen aan de toog. Nu gaat het vooral over het pensioen dat iets extra voorziet.”

Hogar Espanol is een ledenvereniging die twee keer per jaar een algemene vergadering houdt en tal van activiteiten voor de leden organiseert. “Ik kwam hier al als kind mee met mijn vader, die trouwens ook voorzitter is”, zegt Dora. “Leuk weetje: in de beginperiode viel ons lokaal onder het gezag van de Spaanse ambassade, waardoor het Spaans grondgebied was. Maar we hebben ons altijd opengesteld voor iedereen.” jli