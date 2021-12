Opnieuw energieleverancier in de problemen: Watz vraagt bescherming tegen schuldeisers

LEES OOK. Vlaamse Energieleverancier is failliet: zit jouw leverancier ook in de problemen?

Watz, dat ongeveer 20.000 klanten telt, verdeelt al sinds 2012 elektriciteit en sinds 2013 ook aardgas. Het bedrijf heeft echter geen eigen productie en moet dus alle energie gaan aankopen - aan de momenteel erg hoge marktprijzen. “De huidige omstandigheden hebben ons verplicht om een aanvraag tot tijdelijke bescherming tegen schuldeisers in te dienen bij de rechtbank”, aldus CEO Gert Haubrechts in een persbericht. “De stijgende energieprijzen zorgen ervoor dat wij gigantische bedragen moeten voorschieten die we pas later recupereren via onze eindafrekeningen. Voor de consument zeker onaangenaam, maar voor ons bedreigend om te overleven.”

LEES OOK. Faillissement Vlaamse Energieleverancier legt mankementen in systeem bloot

De CEO benadukt wel dat Watz nog niet failliet is. “Onze klanten zijn hun voorschot niet kwijt en alle eindafrekeningen zullen gewoon opgemaakt en vereffend worden, zoals we altijd hebben gedaan. Ook onze kantoren blijven open. We willen niemand in de kou laten staan en doen er alles aan om onze openstaande facturen en eindafrekeningen nog uit te kunnen betalen, net als de lonen van onze medewerkers.”

LEES OOK. Vlaamse Energieleverancier failliet: wat nu voor de 70.000 klanten en wat met de voorschotten?