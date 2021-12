GEMEENTERAAD. Nieuwerkerken start met laptopbibliotheek als coronasteun

Nieuwerkerken

Coronasteun: “Met de actie Nieuwerkerken Nabij 2.0 hebben we 92 kwetsbare inwoners bereikt. Zij kregen allemaal voor 100 euro aan waardebonnen die ze kunnen besteden bij lokale handelaars”, zo lichtte schepen van Sociale Zaken Arnoud Nijssen (CD&V) toe. Hij stelde ook een nieuw initiatief voor: “We vingen op dat er ook bij deze mensen nood is aan computers. In januari starten we daarom met een laptopbibliotheek. We hebben met de federale middelen die we kregen voor coronasteun tien computers aangekocht. Mensen die bij ons OCMW bekend zijn, kunnen die dan uitlenen. We mikken op gezinnen met kinderen, en zeker in tijden van afstandsonderwijs is een computer dan handig.” Het reglement werd goedgekeurd, maar zowel oppositie als de eigen CD&V drongen aan om bovenop de laptops ook een tussenkomst voor internet te voorzien.

Legionella: “Hoe zit met de aanpak van de legionella-uitbraak in de douches van voetbalclub Nieuwerkerken?” wilde raadslid Sandra Vansimpsen (Vooruit) weten. Die douches werden op advies van het Agentschap Zorg & Gezondheid gesloten toen veel te hoge concentraties werden vastgesteld. “Blijkbaar werden de boiler en de pompen door de week uitgeschakeld, en hierdoor kon de legionellabacterie zich verspreiden”, zegt schepen van Sport Miet Bessemans (CD&V). “De installaties blijven nu permanent aanstaan en samen met de club hebben we een legionellabeheersplan opgesteld. We hopen dat de douches over enkele weken weer open kunnen.”

Thuiswerk: Door corona werkt een aantal gemeente-ambtenaren soms noodgedwongen van thuis uit. “In overleg met de vakbonden is er nu een reglement dat thuiswerk ook na corona toelaat. Onze ambtenaren zullen twee dagen per maand thuiswerk kunnen aanvragen”, aldus burgemeester Dries Deferm (CD&V).