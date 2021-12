GEMEENTERAAD. Uniform GAOZ-reglement om verwaarloosde woningen aan te pakken

As

Ondersteuning dienst Ruimtelijke Ordening: Complexiteit van dossiers en tekort aan personeel zorgen ervoor dat ondersteuning van een externe deskundige noodzakelijk is voor de dienst Ruimtelijke Ordening. Het gemeentebestuur wil een overeenkomst afsluiten met een extern consultancykantoor dat het bestuur adviseert en begeleidt in dossiers rond project- en gebiedsontwikkeling op het vlak van ruimtelijke planning, vergunningen en contracten. Deze opdracht is tijdelijk want er zal een vacature worden uitgeschreven om de dienst Ruimte voltijds te versterken.

Reglement belasting op verwaarloosde woningen: Er wordt een reglement vastgesteld inzake inventarisatie van en belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen in het kader van intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen Genk, As, Oudsbergen en Zutendaal. Er zal een belasting geïnd worden op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in de gemeentelijke inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen. Ook de reglementen inzake woonkwaliteit krijgen een uniform karakter. Elke woning in Vlaanderen moet voldoen aan de minimale woningkwaliteitsnormen. Om dit aan te kunnen tonen, is er het conformiteitsattest. Dit attest zal worden ingevoerd voor huurwoningen gebouwd voor 1981. In As gaat het over 377 dergelijke woningen.

Subsidies voor Asserse verenigingen: De sportverenigingen hebben door corona lange tijd stilgelegen. Er werd daarom beslist de verdeling van het jaar voordien over te nemen. Ook de toelagen aan culturele-, milieu- en jeugdverenigingen werden ter stemming voorgelegd en goedgekeurd.