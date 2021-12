Peter Croonen neemt ontslag als voorzitter Pro League na dispuut rond competitieduels in januari en pleit voor onafhankelijke preses

Peter Croonen (52) neemt ontslag als voorzitter van de Pro League, dat heeft de KRC Genk-preses maandagvoormiddag laten weten. Croonen noemt het dispuut rond het uitstel van de competitieduels in januari, naar aanleiding van de interlandperiode in Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Afrika, “de spreidstand te veel”. In zijn ontslagbrief pleit hij voor een onafhankelijke voorzitter.

Op 10 november bevestigde de Pro League op een raad van bestuur de kalender voor januari, ondanks protest van KRC Genk. De bekerwinnaar dreigde door de Afrika Cup (9 januari - 6 februari) en de (door COVID-19 naar januari verplaatste) WK-kwalificaties voor de Zuid-Amerikaanse, Noord-Amerikaanse en Aziatische zone tot tien spelers te moeten missen tegen KV Mechelen (26/1), OHL (29/1) en Zulte Waregem (5/2). Genk kwam met een alternatieve kalender op de proppen, maar dat werd door de kalendermanager en de Pro League geweigerd.

Daarop stapte Genk naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, en de Limburgers haalden vrijdag hun gram. Het BAS is van oordeel dat de weigering niet proportioneel is met de “mededingingsrechtelijke zorgvuldigheidsplicht”. De Pro League krijgt tot 31 december om een nieuwe kalender op te stellen die evenwichtig is en ook Genk geen concurrentieel nadeel biedt. Een buitengewone algemene vergadering buigt zich daar maandag (vanaf 14 uur) al over. De kalendermanager zal er een nieuw voorstel presenteren.

Onafhankelijke voorzitter

Naar aanleiding van de saga stapt Peter Croonen, die het voorzitterschap bij de Pro League combineert met dat bij Genk, zes maanden voor het einde van zijn mandaat op bij belangenvereniging voor profclubs. Croonen, die sinds 21 mei 2019 ruim twee en een half jaar aan het roer stond, heeft maandag zijn ontslagbrief opgestuurd. Tot het einde van het seizoen moet er daardoor een interim-voorzitter aangeduid worden. Die zal zo snel mogelijk worden benoemd, klinkt het bij de Pro League.

© BELGA

In een open brief licht Croonen zijn beslissing om op te stappen als voorzitter toe. “Dit is voor mij als voorzitter KRC Genk én de Pro League de spreidstand te veel. Dergelijke verplichte combinatie is statutair ingebed voor alle bestuurders en dus systemisch binnen de Pro League. De strategische hervorming in 2022 moet dit oplossen. Ik zet een stap opzij, zodat ik mijn hart helemaal kan volgen”, schrijft de Genk-voorzitter. “Ik pleit voor een onafhankelijk voorzitter, naast onafhankelijke bestuurders. En daar stopt de nood aan verandering niet.”

Turbulente jaren

In de periode-Croonen maakte de Pro League turbulente jaren mee. Zo barstte ‘Operatie Propere Handen’ los, brak het coronavirus uit, werd een nieuwe richting ingeslagen met rechtenhouder Eleven Sports en werden fiscaal-sociale hervorming doorgevoerd. Tijdens al die dossiers moest de Pro League moeilijke knopen doorhakken, wat niet altijd de meest fraaie taferelen opleverde en zelfs tot imagoschade leidde. “Bovendien is onze Europese coëfficiënt omlaag getuimeld en kleuren de jaarrekeningen bloedrood”, aldus nog Croonen.

Hij wijst ook op een aantal belangrijke verwezenlijkingen. “Zoals de creatie van het reglement van tussenpersonen, de start van het clearing departement, de inschrijving in de antiwitwaswetgeving, de creatie van het auditoraat-generaal van Licenties en hervorming van de licentieprocedure, de hervorming van de arbitrage, de introductie van de VAR, de invoering van een barragist tussen 1A en 1B en tot slot ook de integratie van de U23 in 1B en de nationale amateurreeksen.”

Ommekeer

Toch stelt Croonen dat het werk niet voorbij is. “De coronacrisis, Propere Handen en onze tanende internationale concurrentiepositie. De storm is niet voorbij, zoals gisteren pijnlijk geïllustreerd werd op vlak van de strijd tegen racisme”, aldus Croonen, die geen somber beeld schetst voor de toekomst van het Belgisch profvoetbal. “Ik ben er echt van overtuigd dat het Belgisch profvoetbal bereid is ‘to bite the bullet’ van noodzakelijke strategische hervormingen in de komende maanden. Ik wens ons allen, clubleiders, de moed en de visie om in 2022 het jaar van de ommekeer te realiseren.”