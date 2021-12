Gouden Truckers zamelen 20.000 euro in met Warmste Truckrun

Genk

Ondanks corona en de maatregelen om de verspreiding ervan te voorkomen, heeft de Warmste Truckrun aan het stadion van Racing Genk zo’n 20.000 euro opgebracht. Zo’n 14.000 euro daarvan is bestemd voor de organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). De overige 6.000 gaat naar een Hart voor Limburg.

“We hebben 7.000 bezoekers geteld aan de hand van het aantal polsbandjes dat we uitgedeeld hebben”, zegt organisator Danny Meertens van de organiserende Gouden Truckers. “Het zullen er dus nog wat meer zijn. Maar het was ook een fantastisch evenement. We hadden het weer ook wel mee. Onze organisatie bestaat uit truckers met een gouden hart, mensen die mee streven naar een betere verkeersveiligheid.”

De twee cheques werden zondagvoormiddag aan Thor Central in het Thor Park overhandigd aan vertegenwoordigers van Een Hart voor Limburg en Ouders van Verongelukte kinderen. cn