Israël zet België op lijst met rode landen

Vorige week voegde het land het Verenigd Koninkrijk en Denemarken als eerste Europese landen toe aan de lijst met rode landen. Vanaf woensdag wordt die lijst aangevuld met België, Duitsland, de VS, Hongarije, Marokko, Portugal, Canada, Turkije en Zwitserland.

In totaal staan ongeveer 50 - voornamelijk Afrikaanse - landen op de “rode lijst” van Israël. Israëliërs mogen er enkel heen reizen mits speciale toestemming.

In een poging om de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus te beperken, besliste de Israëlische overheid eerder al om de grenzen voor toeristen dicht te houden, al zeker tot 29 december. De maatregel houdt eveneens in dat inwoners van Israël die uit het buitenland naar huis willen terugkeren, zelfs als ze volledig gevaccineerd zijn, na aankomst minstens drie dagen in quarantaine moeten.