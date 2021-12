Paus noemt huiselijk geweld “quasi satanistisch”

“Huiselijk geweld is een probleem dat in mijn ogen bijna satanistisch is”. Dat zei paus Franciscus zondagavond op de Italiaanse zender TG5. Aanleiding is een rapport van de Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie waaruit blijkt dat huiselijk geweld sinds de start van de pandemie is toegenomen.

“Het is vernederend, zeer vernederend. Vrouwen kunnen enkel de klappen tegenhouden. Het is quasi satanistisch, omdat er misbruik gemaakt wordt van de zwakte van iemand die zich niet kan verdedigen”, sprak de paus in een speciaal programma getiteld ‘Franciscus en de onzichtbaren’.

De paus ging in het programma ook in gesprek met vrouwen die slachtoffer werden van geweld. “Ik zie veel waardigheid in u”, sprak hij tegen een vrouw die met haar kinderen moest vluchten. “Als u uw waardigheid had verloren, zou u hier niet zitten.”

Het is niet de eerste keer dat de paus, die vrijdag 85 jaar is geworden, zich fel uitspreekt over geweld tegen vrouwen. Vorig jaar vergeleek hij partnergeweld ook al met heiligschennis.

Uit het rapport van de Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat het aantal vrouwen dat thuis misbruikt en geslagen wordt sinds de start van de coronapandemie is “verveelvoudigd”. Sinds januari zijn in Italië al 112 vrouwen vermoord, meer dan de helft door hun (ex)-partner, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.