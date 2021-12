Fiets waarmee Wout van Aert won op Mont Ventoux wordt geveild: hoogste bod op 13.250 euro

Liefst 24 ‘historische’ fietsen van wielrenners en rensters worden momenteel geveild. Naast die van Wout van Aert staan onder meer de fiets waarmee Primoz Roglic de Vuelta won, de fiets van Marianne Vos haar overwinning tijdens Gent-Wevelgem en de comeback-fiets van Tom Dumoulin te koop.

“De opbrengst van de veiling gaat naar de ontwikkeling van het team”, klinkt het bij Jumbo-Visma. “En niet alleen om de kopmannen beter te laten presteren, er wordt vooral geïnvesteerd in de Team Jumbo-Visma Academy en het Development Team. Dat is namelijk één van de belangrijkste peilers in het creëren van een succesvol team en in het inspireren van mensen om te fietsen.”

Wielerfans kunnen nog bieden op de fietsen tot en met 27 december. Wie de fiets van Wout van Aert nog wil binnenhalen, zal diep in de buidel moeten tasten.