OPROEP. Dans jij net als James Cooke met een danspartner van hetzelfde geslacht?

Voor de feestelijke specials van ‘Dancing with the Stars’ ruilt ex-winnaar James Cooke zijn vorige danspartner Björk in voor Frank. Het is daarmee de eerste keer dat twee danspartners van hetzelfde geslacht deelnemen aan de Vlaamse versie van het dansprogramma.

In het dertigste seizoen van de Amerikaanse versie van Dancing with the stars nam dit jaar voor de eerste keer een danskoppel van hetzelfde geslacht deel aan de wedstrijd. YouTube-ster JoJo Siwa en haar danspartner Jenna Johnson schreven in Amerika geschiedenis en eindigden op een tweede plek. Maar de primeur was elf jaar geleden al voor de Israëlische versie van het programma. In 2010 werd sportsanker Gili Shem Tov gekoppeld aan een danseres. Intussen verwelkomden ook de Italiaanse, Deense, Australische en Ierse versies van het populaire televisieprogramma danspartners van hetzelfde geslacht. Soms slechts voor één dans, soms voor het hele seizoen.

In Vlaanderen won James Cooke het eerste seizoen van Dancing with the Stars op Play4 samen met danspartner Björk Gunnarsdóttir. Speciaal voor de feestdagen trekt hij de dansschoenen opnieuw aan. Zaterdag zal hij de dansvloer delen met danser Frank Zegels, die tijdens het gewone verloop van de wedstrijd gekoppeld is aan Lotte Vanwezemael. Zij worden daarmee het eerste Vlaamse danskoppel van hetzelfde geslacht in de geschiedenis van het programma.Sta jij wel vaker op de dansvloer met een partner van hetzelfde geslacht? Nemen jullie zelfs deel aan wedstrijden of is het puur recreatief? Laat het ons weten via onderstaand formulier.