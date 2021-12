Politie stoot op 3 kilo wiet bij huiszoeking in Voeren

Voeren

De politie van Voeren vond bij een huiszoeking 3 kilogram cannabis en nog eens 120 gram paddo’s. Dat zijn paddenstoelen die hallucinaties veroorzaken.

De huiszoeking was het resultaat van een verkeerscontrole zondagavond op de Moelingerweg in ’s Gravenvoeren. De 26-jarige bestuurder uit Voeren legde en positieve speekseltest af op het gebruik van cannabis. Hij moest zijn rijbewijs inleveren. Maar omdat de Voerenaar ook een ruime hoeveelheid wiet op zak had besloot de politie om eens rond te neuzen in zijn huis. Daar troffen ze nog eens 3 kilo marihuana en 120 gram paddo’s aan.

De twintiger werd meegenomen naar het politiebureau. De lokale politie zal de zaak nu verder onderzoeken. ppn