Aangepaste raming werken Boskantstraat

Leopoldsburg

Op de gemeenteraad moest gestemd worden over een aangepaste raming voor het riolerings-en wegenisproject in de Boskantstraat. Deze dossiers werd samengevoegd waarbij Fluvius in gezamenlijke naam de gunning en uitvoering zal opvolgen. Bij de controle van de eenheidsprijzen wordt een verschil van ruim een half miljoen euro vastgesteld in het gedeelte dat ten laste is van de gemeente. Volgens schepen voor openbare werken Erwin Van Pée moest die aanpassing er komen omdat de gronden mogelijk historisch verontreinigd zijn met asresten.