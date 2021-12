CD&V wil Vlaamse ambities voor hernieuwbare energie opkrikken

In oktober stelde de Vlaamse regering haar klimaatplan voor. In dat plan ligt de focus sterk op de reductie van CO2-uitstoot via onder andere de elektrificatie van transport en de verwarming van gebouwen. “Maar van hernieuwbare energie, die andere belangrijke Europese doelstelling, was in het Vlaams klimaatplan amper sprake. Nochtans dé sleutel naar meer goedkope energie,” zegt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V).

CD&V wil de Vlaams ambities op het vlak van zonne- en windenergie fors opkrikken. Momenteel ligt de Vlaamse ambitie op 6,7 Gigawatt (GW) zonnepanelen in 2030, omgerekend jaarlijks minstens 300 Megawatt (MW) extra zonnepanelen. Als het van CD&V afhangt, moet dat ritme binnen de vijf jaar verdubbeld worden naar 600 MW per jaar. Voor wind op land ligt de Vlaamse ambitie op 2,5 GW geïnstalleerde capaciteit in 2030 of een jaarlijkse toename met 100 MW. CD&V wil die ambitie opkrikken naar 150 MW per jaar.

Volgens CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne moet het mogelijk zijn dat er tegen 2030 op bijna 2 miljoen daken in Vlaanderen zonnepanelen liggen. Om die ambitie waar te maken, wil hij de huidige investeringspremie voor zonnepanelen verlengen tot 2024. Daarnaast pleit hij voor een nultarief voor btw op zonnepanelen.

Prefinanciering

CD&V stelt ook een soort derdetalersysteem voor. “Voor de laagste inkomenscategorieën werken we een aanbod van ‘zonnepanelen as a service’ uit, waarbij de zonnepaneelinstallaties door derde partijen worden geprefinancierd en geïnstalleerd”, aldus Bothuyne. “Voor iedereen die recht heeft op het sociaal tarief voorziet de Vlaamse overheid via het Vlaams Energiebedrijf in een model dat de aankoop, plaatsing en het eventuele onderhoud van de zonnepaneelinstallatie regelt. Eens de installatie is terugverdiend door de overheid, worden de panelen eigendom van de eigenaar van de woning en kan hij voor de rest van de levensduur profiteren van gratis zonnestroom.”

CD&V zal op korte termijn in het Vlaams Parlement een conceptnota indienen waarmee ze haar voorstellen wil omzetten in wetgeving.