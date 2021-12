Na ‘Lego masters’ mag Kürt Rogiers met knikkers spelen in ‘Marble mania’

In Marble mania nemen bekende gezichten het in teams tegen elkaar op. Ze bouwen in verschillende rondes eigen knikkerbanen, om geld in te zamelen voor het goede doel. Met K3 ligt al één ploeg vast: Hanne, Marthe en Julia maakten hun deelname bekend in de laatste aflevering van K3, een nieuw begin. De opnames, die al plaatsvonden, waren hun eerste weerzien met Kürt Rogiers sinds K2 zoekt K3.

Na het succes bij onze noorderburen besliste VTM begin dit jaar al om Marble mania naar hier te halen. De knikkerwedstrijd werd ook verkocht aan Duitsland. Wanneer de show bij ons te zien is, is nog niet bekend.

© Thomas Geuens

(dvg)