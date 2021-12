Vliegend personeel Brussels Airlines legt 24 uur het werk neer

Maandag is om 5 uur een 24 urenstaking van start gegaan bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. Het vliegend personeel legt het werk neer uit onvrede over het uitblijven van oplossingen voor de hoge werkdruk en omdat de directie een aantal ondertekende cao’s niet zou respecteren.

De aankondiging voor de staking dateert van woensdag. De directie reageerde in eerste instantie “heel erg verbaasd” en ging donderdag in de tegenaanval. In een brief aan de vakbonden dreigde ze met juridische stappen indien de staking niet zou worden afgeblazen tegen vrijdag om 11 uur. Mocht de staking toch doorgaan, dan zou de directie de verwachte schade - naar schatting 2,5 miljoen euro - op de vakbonden verhalen.

De vakbonden zijn echter van mening dat ze recht in hun schoenen staan en zetten dan ook door met de actie. Zowat de helft van de vluchten zou maandag worden geschrapt.

De voorbije maanden waren er al meerdere kleinere acties uit protest tegen het uitblijven van structurele oplossingen voor de hoge werkdruk. Midden november was er nog een protestactie voor de loods waarin Brussels Airlines zijn nieuwe logo voorstelde.