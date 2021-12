Meer dan 200 doden door tyfoon Rai op de Filipijnen

De tyfoon Rai op de Filipijnen heeft inmiddels 208 mensenlevens geëist. Dat heeft de politie maandagochtend lokale tijd (zondagnacht bij ons) bekendgemaakt. Dat maakt het één van de dodelijkste natuurrampen van de afgelopen jaren in het land. Er raakten ook minstens 239 mensen gewond en er zijn nog 52 vermisten.

Hulpverleners zetten alles op alles om mensen in getroffen gebieden te voorzien van water en voedsel. Tegelijkertijd zoeken reddingswerkers naar overlevenden.

De zware storm kwam donderdag aan land en liet een spoor van vernieling achter in zuidelijke en centrale regio’s van de eilandengroep.

Minstens 277 steden zitten zonder stroom, daken zijn van huizen getrokken en dorpen zijn overstroomd. Duizenden soldaten, politieagenten en brandweerlieden zijn uitgerukt. Marineschepen zijn uitgevaren om voedsel, water en medische spullen af te leveren.

Rai bereikte de Filipijnen als supertyfoon met windsnelheden tot 195 kilometer per uur en ging gepaard met een grote hoeveelheid regen. Ruim 300.000 mensen moesten vanwege het noodweer hun huis verlaten. Zaterdag was de tyfoon afgezwakt en trok die via het westelijke eiland Palawan richting Vietnam, meldde het Filipijnse nationale weerbureau eerder.