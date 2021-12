Buitenspel met de rug tegen de grond: VAR speelt cruciale rol in hold-up van Napoli op bezoek bij AC Milan

SSC Napoli, met invaller Dries Mertens, heeft een broodnodige 0-1 overwinning geboekt op bezoek bij AC Milan. De Napolitanen staan op die manier terug tweede in de Serie A, boven AC Milan. De VAR speelde een cruciale rol in het slot.

Middenvelder Eljif Elmas kopte een hoekschop aan de verste paal binnen na amper vijf minuten. Napoli hield de voorsprong zonder veel moeite, Zlatan Ibrahimovic was halfweg de eerste helft en net na de pauze het dichtst bij een gelijkmaker voor de thuisploeg.

In de negentigste minuut ging het toch bijna mis voor Napoli: Franck Kessié leek AC Milan onverdiend een punt te bezorgen en ging als een gek vieren. Tot de VAR tussenkwam en de goal afkeurde wegens buitenspel. Eén van de Milanezen lag immers op de grond en tikte de bal terug in het spel, maar lag met zijn rug buitenspel toen hij de bal aanraakte. De VAR was onverbiddelijk: geen goal.

Milan was furieus over de beslissing, maar kreeg geen gelijk. Napoli pakte voor het eerst in vier wedstrijden nog eens een overwinning, waardoor het met een gelijk aantal punten voorbij AC Milan naar de tweede plaats hopt.