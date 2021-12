Eden Hazard tankt vertrouwen bij Real Madrid met eerste volledige match in meer dan twee jaar tijd

In de Spaanse media klonk het vooraf dat dit de laatste kans was voor Hazard om zich te bewijzen. De Rode Duivel speelde dit seizoen immers nog maar amper 19 procent van de tijd en van de laatste 960 minuten die Real speelde, stond Hazard er … 930 aan de kant. Onze landgenoot had tegen Cadiz dus weinig marge voor fouten.

Coach Carlo Ancelotti zette Vinicius op Hazards geliefkoosde linkerflank en dus moest de Rode Duivel op rechts postvatten. In de eerste helft speelde onze landgenoot een anonieme partij, maar in de tweede helft kwam hij er meer en meer door. Hazard toonde veel goede wil en had geregeld een goede loopactie in de diepte in huis. Hij scoorde ook ei zo na met het hoofd en in het absolute slot ging Hazard alleen op de doelman van Cadiz af, maar een doelpunt kwam er niet.

Competitieleider Real dat veruit de betere ploeg was, bleef dus steken op een doelpuntenloos gelijkspel. Al bij al was het wel een hoopgevende wedstrijd voor Hazard, al is hij nog lang niet op zijn beste niveau. De Hazard die veel ballen opeist en durf in zijn acties toont, zagen we nog niet. Maar als de coronagolf bij Real nog even duurt, krijgt onze landgenoot de komende weken misschien wel nog kansen om ritme op te doen. Nog een pluspuntje: Hazard werkte voor het eerst sinds 23 november 2019 een volledige wedstrijd af.

(vva)