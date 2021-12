‘Queen of the Palace’ Fallon Sherrock kan niet stunten is meteen uitgeschakeld op WK darts

Sherrock begon uitstekend aan de partij en zette Beaton meteen onder druk. Die kon niet volgen en moest de eerste leg meteen toegeven aan de Britse.

Beaton liet zich echter niet zomaar naar de slachtbank leiden. Hij zette de score gelijk dankzij een checkout van 99.

Beaton trok zijn elan door en pakte de eerste set.

Maar ook Sherrock was duidelijk niet van plan om zich zomaar te laten doen. Ondanks het uitstekende spel van Beaton vocht ze zich terug in de match en naar de gelijke stand in de sets: 1-1.

Het ging hard tegen hard tussen Beaton en Sherrock, want ook na de pauze gaven ze elkaar geen duimbreed toe. Toch was het Beaton die aan het langste eind trok. Ook nadien bleef het gelijk op. De laatste set zou beslissen over winst en verlies bij Sherrock en Beaton.

Daarin bleek Beaton uiteindelijk te sterk: hij pakte met 3-1 in de legs de beslissende set. In de volgende ronde vindt ‘The Bronze Adonis’ onze landgenoot Kim Huybrechts op zijn pad.