Hij kan het nog: Ronnie O’Sullivan wint eindelijk nog eens een finale

Ronnie O’Sullivan heeft eindelijk nog eens een finale kunnen winnen. In die van de World Grand Prix snooker (447.000 euro) was hij met 10-8 te sterk voor Neil Robertson.

Het was intussen al van de zomer van 2020 geleden dat ‘The Rocket’ nog eens een rankingtoernooi had gewonnen, toen hij het WK op zijn naam schreef. Sindsdien verloor hij niet minder dan vijf finales en ook tegen de Australische nummer vier van de wereld zag het er lange tijd benard uit.

Robertson was op zowat alle statistieken de betere van de zesvoudige wereldkampioen, die desondanks overleefde bij 4-4 na de eerste sessie. Maar daarna was zijn geluk even voorbij en de blonde man van Down Under liep uit naar 7-5.

En toen sloeg de motor van ‘The Rocket’ plots aan. Met breaks van onder anderen 77, 77 en 78 kwam hij voor het eerst aan de leiding bij 9-7. Robertson deed nog weg iets terug, maar moest zich in frame achttien gewonnen geven. Finale zes is dus de goeie voor O’Sullivan, die zijn 38ste rankingtoernooi uit zijn carrière won. Daarmee is hij al langer recordhouder.