Tiger Woods strandt met zijn zoon aan zijn zijde op tweede plaats bij zijn wederoptreden

De terugkeer van Tiger Woods op de Amerikaanse PGA tour is niet onopgemerkt geweest. Op het PNC Championship eindigde de 15-voudige majorwinnaar met zijn zoon Charlie aan zijn zijde op een tweede plaats. Winnaars in het Amerikaanse Florida werd vader en zoon Daly.

De slotronde van het PNC Championship, waar majorwinnaars samen met een familielid spelen, was fenomenaal van het Woods duo. De 45-jarige ex-nummer één van de wereld en zijn 12-jarige zoon leverden een score van 57 slagen, ofte -15, op. Ze putten maar liefst 13 birdies, waarvan 11 opeenvolgende, en 1 eagle weg. Toch volstond hun totaalscore van -25 niet. De Woodsjes strandden op twee slagen van vader John en zoon John II Daly. “We wisten dat we op elke hole van de “back nine” een birdie moesten scoren om het interessant te maken”, vertelde Tiger Woods meteen na de superronde. “We hadden een goede run. Het belangrijkste was dat we er samen plezier aan gehad hebben.”

“Ik voel me wel vermoeid. Het is nog maar het vierde of vijfde rondje sinds mijn ongeval“, besloot Tiger Woods die daarmee suggereerde dat zijn echte comeback op de toer nog niet voor meteen is.