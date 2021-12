Lindsey jaagt met mes gewapende overvaller uit haar kapsalon: “Die kerel heeft de verkeerde uitgekozen”

Wachtebeke

Een minderjarige, gewapend met een mes, viel zaterdagnamiddag in het centrum van Wachtebeke kapsalon Different Hair binnen. De uitbaatster (35) hield het hoofd koel en kon de overvaller al roepend en zwaaiend met een vaas uit haar zaak jagen. “De politie zegt dat ik goed gereageerd heb. Al besef ik een dag later wel dat dit ook anders had kunnen aflopen.”