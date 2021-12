Ze hadden het hem ooit wel eens gevraagd en stiekem had hij er al eens van gedroomd, maar nu is het gebeurd: Ruben Block gaat acteren. Midden januari lanceert Streamz de VTM-reeks Billie vs Benjamin, waarin de frontman van Triggerfinger als wijze verteller fungeert. “Maar net zoals velen worstel ik ook soms met het leven.”