1B-leider Westerlo trekt winterstop in met gelijkspel tegen hekkensluiter Virton

Virton kwam onverhoopt op voorsprong via Souleymane Anne (50.), die een strafschop verzilverde. De stuntzege leek lange tijd in de maak, tot Pietro Perdichizzi (90.+3) in blessuretijd de gelijkmaker in doel kopte.

De Kemphanen tellen nu 34 punten en trekken zo met een iets minder wrang gevoel de winterstop in. Eerste achtervolger Waasland-Beveren volgt al op 10 punten. Virton blijft alleen laatste met 14 eenheden.